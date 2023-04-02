Vincenzo Montella, Trabzonspor iddialarına yanıt verdi Galatsaray'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da teknik direktör Vincenzo Montella, maç sonu açıklamalarda bulundu. Montella, Trabzonspor iddialarına da yanıt verdi. Deneyimli teknik adam konuyla ilgili, "Hem futbolcu hem de hocayken hakkımda çok fazla söylenti oluyordu. Şunu söyleyebilirim benim kafam total olarak Adana Demirspor'da." dedi.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u ağırladı. Mücadeleyi 2-0 kazanan sarı-kırmızılılar 3 puanı hanesine yazdırarak şampiyonluk yolunda bu kritik maçı da atlatmış oldu.

Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mücadeleyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, futbolcularının performansından memnun olduğunu belirterek,

"Maçta 75 dakika boyunca sahayı doğru parsellediğimizi düşünüyorum. Alanları doğru kapattığımızı düşünüyorum. Tehlikeli pozisyonlar yarattık. Ancak bu tarz maçlarda böyle takımlara gol atamadığınızda maalesef bir aksiyon maçı onlara çevirebiliyor. O yüzden kaybettiğimiz için üzgünüz. Ama futbolcularımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü benim tam istediğim tarzda oynadılar. Cesaretli bir şekilde, istediğimiz futbolu, çalıştığımız şeyleri sahaya yansıttık. Ama maalesef futbol böyle. Son ana kadar kazanmayı denedik ama golü yedikten sonra farklı oldu."

diye konuştu.

"Zaniolo'dan zevk almanız gerekiyor"

Vincenzo Montella, Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Nicolo Zaniolo ile ilgili bir soru üzerine,

"Bence burada kaldığı sürece ondan zevk almanız gerekiyor. Hem fiziksel hem de teknik olarak çok yetenekli ve zeki bir futbolcu. O yüzden son ana kadar tadını çıkarın."

ifadelerini kullandı.

"Onyekuru son ana kadar mücadele verdi"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maçtan sonra Galatasaraylı oyuncularla bir araya gelen futbolcuları Henry Onyekuru ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Ben maç biter bitmez içeri girdim. Galatasaray'da birçok arkadaşım olmasına rağmen içeri girdim. Biz biraz daha olgun bakabiliyoruz. İnsanlar genelde söylentilere yanaşır ama Onyekuru'nun saha içerisinde her şeyini verdiğini söyleyebilirim. Kaybettiğimiz için de üzgün olduğunu biliyorum. Futbolcular yaş olarak biraz daha genç oldukları için arkadaşlarına selam vermek için gidebiliyorlar. Ama herhangi bir konuda kuşkunuz olmasın. Son ana kadar mücadele verdi. Deneyimlerime göre, söylenenlere kulak asmamak en doğrusu."

"Kafam Adana Demirspor'da"

İtalyan teknik adam, isminin Trabzonspor ile anılmasına yönelik soruya da

"30 küsur yıldır futbolun içindeyim. Hem futbolcu hem de hocayken hakkımda çok fazla söylenti oluyordu. Şunu söyleyebilirim benim kafam total olarak Adana Demirspor'da. Hiç kimseyle zaten görüşmedim. Böyle bir isteğim olmadı. Çünkü biz bir hayalin peşinden gidiyoruz. Bugün gösterdiğimiz mücadeleden sonra böyle bir hayalimiz olması gerektiğini tekrar kanıtladık."

cevabını verdi.