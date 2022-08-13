Wayne Rooney ve Olimpiakos'u reddedip Trabzonspor'a geldi

Trabzonspor'un 27 yaşındaki yeni transferi Enis Bardhi, Karadeniz ekibine gelebilmek için MLS ekiplerinden DC United ve Yunan temsilcisi Olimpiakos'un tekliflerini reddetti.

Geçtiğimiz günlerde kadrosunu Kuzey Makedonyalı Enis Bardhi ile güçlendiren Trabzonspor'da bu transferle ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun hem Türk takımında forma giymek hem de Şampiyonlar Ligi için bordo-mavililere transfer olduğu öğrenildi. Ayrıca Bardhi'nin şampiyonluk görüntülerinden de etkilendiği belirtildi.

Olimpiakos daha yüksek bir teklifte bulundu

Levante'nin 5 milyon euroluk teklif nedeniyle Bardhi'yi Olympiakos'a göndermek istediği ancak Kuzey Makedonyalı futbolcunun Trabzonspor'da forma giymek istediğini iletmesinin ardından kulübünün transferden vazgeçtiği öğrenildi.

Wayne Rooney'i reddetti

Trabzonspor'un Bardhi transferindeki tek rakibi Olympiakos değildi. MLS ekiplerinden DC United'da oyuncuyu transfer etmek için girişimlerde bulundu. Teknik direktör Wayne Rooney, kadrosunda düşündüğü Kuzey Makedonyalı oyuncuyla birkaç kez görüşme gerçekleştirse de Bardhi, Şampiyonlar Ligi'nde oynama istediği sebebiyle teklifi kabul etmedi.



