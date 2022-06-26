Weghorst, Beşiktaş için İstanbul'a gelecek

Frankfurt’tan beklediği geri dönüşü alamayan Wout Weghorst, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. 29 yaşındaki golcünün yeni haftada İstanbul’da olması bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda forvet için beklenen son yaklaşıyor. İngiliz ekibi Burnley’den uzun süredir Wout Weghorst’u kadrosuna katmaya çalışan siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki futbolcuyu ikna etti.

Yeni sezonda İngiltere Premier Lig’in bir altı olan Championship’te yer alacak Burnley’i son yapılan temasların ardından, bedelsiz kiralama konusunda ikna eden, oyucunun da garanti ücret konusunda 2.7 milyon euroluk talebini kabul eden Beşiktaş , Weghorst’la el sıkıştı.

Almanya Bundesliga takımları Borussia Dortmund ve son UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Frankfurt’un ilgisi sonrasında Beşiktaş’ı beklemeye alan tecrübeli isim, 2 kulübün de forvet hattını yeni isimlerle güçlendirmesi sonrasında rotasını Beşiktaş’a çevirdi.

Ailesiyle İstanbul’a gelecek

Deneyimli futbolcu, son yapılan temasta Beşiktaş’a olumlu yanıt verdi. Yeni hafta içinde ailesiyle birlikte İstanbul’da olması beklenen Weghorst, maç başı ve bonuslarla Beşiktaş’tan 2.7 milyon euro kazanacak.

Resmi imzaların ardından, transfer resmiyet kazanacak. Yıldız futbolcunun hamile olan eşini ikna etmek için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlı kulüp, temas trafiği sonrasında oyuncunun ailesini de ikna ederek, transferi sonuçlandırdı.

Kampa yetişmeye çalışıyor

Başarılı oyuncunun ıslak imza sonrasında Beşiktaş’ın yarın başlayacak yeni sezon kampına katılması bekleniyor.

Hollandalı oyuncu geçen sezon Premier Lig'de 20 maçta 2 gol 3 asist yaparken sezonun ilk yarısında Bundesliga'da 18 maçta 6 gol 1 asist kaydetmişti.



