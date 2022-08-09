Welinton El İttifak yolunda

Beşiktaş’ın Brezilyalı stoperi Welinton, Suudi Arabistan ekibi El İttifak ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ederken takıma katılacak transferler kadar ayrılacak isimler ile ilgili de gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda siyah-beyazlıların 33 yaşındaki stoperi Welinton’a Arabistan’dan teklif olduğu öğrenildi.

El İttifak resmi teklifi yaptı

Suudi Arabistan takımlarından El İttifak’ın Brezilyalı oyuncu ile ilgilendiği kaydedildi. Arap ekibi, 33 yaşındaki stoper için harekete geçti ve siyah-beyazlılar’a resmi teklifini iletti.

Welinton ayrılmak istiyor

Haberde; El İttifak’ın Welinton için ilk olarak 1 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu aktarıldı. Emrecan Uzunhan ve Roman Saiss transferleriyle stoper bölgesini güçlendiren siyah-beyazlılarında bu teklife sıcak baktığı ancak gelen 1 milyon euroluk teklifi biraz daha arttırmaya çalıştığı belirtildi. Tarafların arasında olan görüşmenin olumlu yönde ilerlediği ve transferin bitmeye yakın olduğu kaydedildi.

Yıllık 1.5 milyon euro kazanacak

Welinton’un El İttifak’ın teklif ettiği 2 yıllık sözleşmeyi kabul ettiği belirtildi. Bu teklifi kabul eden Brezilyalı futbolcunun senelik olarak 1.5 milyon euro kazanacağı öğrenildi. Kulüplerin anlaşması halinde Welinton Arabistan’a giderek yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak.