West Ham United, Soucek'i kadrosuna kattı

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İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Çek milli futbolcu Tomas Soucek'i transfer etti.

Premier Lig ekibi West Ham United da, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer döneminde Slavia Prag'dan kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

12 MAÇTA, 3 GOL

Çekya Milli Takım formasını 25 kez terleten Soucek, görev aldığı 12 Premier Lig karşılaşmasında takımına 3 gollük katkıda bulundu.