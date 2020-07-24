- En Son Haber
- Transfer dosyası Haberleri
- West Ham United, Soucek'i kadrosuna kattı
West Ham United, Soucek'i kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United, Çek milli futbolcu Tomas Soucek'i transfer etti.
- Haber Merkezi
- 24.07.2020 - 15:52
Premier Lig ekibi West Ham United da, yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ara transfer döneminde Slavia Prag'dan kiralanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.
12 MAÇTA, 3 GOL
Çekya Milli Takım formasını 25 kez terleten Soucek, görev aldığı 12 Premier Lig karşılaşmasında takımına 3 gollük katkıda bulundu.