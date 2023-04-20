Wout Weghorst, Beşiktaş'ı istemiyor Burnley'nin gelecek sezon Premier Lig'de Wout Weghorst ile yola devam edeceği ve Beşiktaş'a transferinin çok zor olduğu belirtildi.

İngiliz medyası son günlerde, Manchester United'da kalması zor görünen Wout Weghorst'un Beşiktaş'a geri dönebileceğini iddia etse de Hollandalı golcünün böyle bir planı bulunmuyor. Weghorst'un devre arası Beşiktaş'tan gittiği Manchester United'dan ayrılması halinde Premier Lig'e yükselen Burnley'e dönmesi bekleniyor. Kompany yola devam etmek istiyor 30 yaşındaki Weghorst Ocak 2022'de Wolfsburg'dan 17,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Burnley'e transfer olurken 2025 yılına kadar geçerli sözleşme imzalamıştı. Teknik direktör Vincent Kompany yönetiminde bir yıl sonra Premier Lig'e dönmeyi başaran Burnley'in, Hollandalı santrforla yola devam etmeyi planladığı vurgulandı.