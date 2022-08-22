- Haberler
- Transfer dosyası Haberleri
- Yattara'ya davul-zurnalı transfer karşılaması
Yattara'ya davul-zurnalı transfer karşılaması
Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla iz bırakan Ibrahima Yattara, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için yeniden Türkiye'de.
- 22.08.2022 - 10:56
Ibrahima Yattara, yeniden Türkiye'de top koşturacak.
42 yaşındaki futbolcu, Ortaköyspor ile Muğla Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Ortaköyspor ile transfer görüşmesi için Muğla'ya geldi.
Davul-zurnayla karşılandı
Trabzonspor'un eski futbolcusu Yattara, Ortaköysporlu taraftarlar otobüslerle Menteşe ilçesinden Milas - Bodrum Havalimanına davul-zurna eşliğinde gitti.
Gineli yıldızı karşılayan taraftarlar sevinç yaşadı. Yattara'nın yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Son olarak Denizli Süper Amatör Küme ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'da forma giyen Yattara, 2013-2014 sezonunda Belçika'nın La Louviere Centre takımında top koşturup aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı.