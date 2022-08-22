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    Yattara'ya davul-zurnalı transfer karşılaması

    Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla iz bırakan Ibrahima Yattara, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için yeniden Türkiye'de.
    • 22.08.2022 - 10:56
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    Yattara'ya davul-zurnalı transfer karşılaması

    Ibrahima Yattara, yeniden Türkiye'de top koşturacak.

    42 yaşındaki futbolcu, Ortaköyspor ile Muğla Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Ortaköyspor ile transfer görüşmesi için Muğla'ya geldi.

    Davul-zurnayla karşılandı

    Trabzonspor'un eski futbolcusu Yattara, Ortaköysporlu taraftarlar otobüslerle Menteşe ilçesinden Milas - Bodrum Havalimanına davul-zurna eşliğinde gitti.

    Gineli yıldızı karşılayan taraftarlar sevinç yaşadı. Yattara'nın yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

    Son olarak Denizli Süper Amatör Küme ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'da forma giyen Yattara, 2013-2014 sezonunda Belçika'nın La Louviere Centre takımında top koşturup aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

    Yattara ya davul-zurnalı transfer karşılaması #1

    Yattara ya davul-zurnalı transfer karşılaması #2

    Yattara ya davul-zurnalı transfer karşılaması #3


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