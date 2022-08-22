Yattara'ya davul-zurnalı transfer karşılaması

Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla iz bırakan Ibrahima Yattara, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için yeniden Türkiye'de.

Ibrahima Yattara, yeniden Türkiye'de top koşturacak.

42 yaşındaki futbolcu, Ortaköyspor ile Muğla Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Ortaköyspor ile transfer görüşmesi için Muğla'ya geldi.

Davul-zurnayla karşılandı

Trabzonspor'un eski futbolcusu Yattara, Ortaköysporlu taraftarlar otobüslerle Menteşe ilçesinden Milas - Bodrum Havalimanına davul-zurna eşliğinde gitti.

Gineli yıldızı karşılayan taraftarlar sevinç yaşadı. Yattara'nın yeni takımıyla 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Son olarak Denizli Süper Amatör Küme ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor'da forma giyen Yattara, 2013-2014 sezonunda Belçika'nın La Louviere Centre takımında top koşturup aktif futbolculuk kariyerini noktalamıştı.