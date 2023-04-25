Yeni talip çıktı: Galatasaray'a Olimpiu Morutan piyangosu vurdu Olimpiu Morutan için Pisa'dan sonra Salernitana da devreye girdi. Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve Pisa'da kiralık forma giyen Olimpiu Morutan'ın 5,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Olimpiu Morutan için Pisa'dan sonra Salernitana da devreye girdi. Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve Pisa'da kiralık forma giyen Olimpiu Morutan'ın 5,5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Opsiyonu 5.5 milyon euro

Pisa için satın alma opsiyonunun 5.5 milyon euro olduğu hatırlatıldı. İtalyan ekibinin, bu rakamı düşürmek istediği ve opsiyon için son tarihin 31 Mayıs olduğu kaydedildi.

İtalya'dan yeni talip çıktı

Il Mattino'nun haberinde, Morutan için Pisa'nın dışında Salernitana'nın da devrede olduğu öne sürüldü. Serie A ekibinin, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği ifade edildi.

Bu sezon rakamları

Pisa forması altında bu sezon başarılı bir grafik çizen Olimpiu Morutan, çıktığı 24 maçta 6 gol attı ve 7 asist yaptı.