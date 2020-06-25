Yönetimin Atiba'ya teklifi: 300 bin euro

Beşiktaş yönetimi, yıllardır takımın yükünü omuzlarında taşıyan 37 yaşındaki Atiba'ya 300 bin euroluk yeni sözleşme teklif etti. Siyah-beyazlılar, Kanadalı futbolcunun cevabını bekliyor.

Beşiktaş, ilerleyen yaşına rağmen takımın en diri futbolcularından biri olan Atiba Hutchinson'ın 1 sene daha kalmasını istiyor.

Geçtiğimiz günlerde Kanadalı futbolcuyla bir araya gelen yönetimin, 300 bin euro garanti ücret artı oynadığı her 10 maç için de 100'er bin euro prim teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Takımın en az kazanan isimlerden biri olmasına rağmen gösterdiği performansla Beşiktaş'ı yıllardır omuzlarında taşıyan tecrübeli oyuncunun bu teklife nasıl bir cevap vereceği merak konusu.

TARAFTARLAR AZ BULUYOR

Öte yandan taraftarlar sosyal medyada, Lens, Diaby, Boyd gibi isimlerin aldıkları yüksek ücretlerin yanından, Atiba'ya önerilen rakamın çok düşük olduğunu belirten yorumlarda bulundu.

Bu sezon 27 maçta forma giyen 37 yaşındaki futbolcu, 4 gol atıp 5 de asist yaptı.