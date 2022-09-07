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    Yusuf Demir, Galatasaray'da

    Yusuf Demir, Galatasaray'da

    Galatasaray, bir dönem Barcelona forması da giyen Yusuf Demir ile anlaşmaya vardı.
    • 07.09.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 18:23
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    Sarı-kırmızılılar, yönetimin yaklaşık bir aydır uğraş verdiği Yusuf Demir transferinde mutlu sona ulaştı.

    Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

    Anlaşma tamam

    DHA'nın haberine göre; büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon euroya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.

    Yusuf Demir, Galatasaray da #1

    Barcelona ile 9 maça çıktı

    Yusuf Demir bu sezon Barcelona formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. Genç futbolcu bu maçların 3'üne ilk 11'de başlarken 6'sında sonradan oyuna girdi.

    La Liga'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Yusuf Demir gol ya da asist katkısı sunamadı.

    Yusuf Demir, Galatasaray da #2


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