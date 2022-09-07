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Yusuf Demir, Galatasaray'da
- 07.09.2022 - 17:53
- Güncelleme : 07.09.2022 - 18:23
Sarı-kırmızılılar, yönetimin yaklaşık bir aydır uğraş verdiği Yusuf Demir transferinde mutlu sona ulaştı.
Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.
Anlaşma tamam
DHA'nın haberine göre; büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon euroya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.
Barcelona ile 9 maça çıktı
Yusuf Demir bu sezon Barcelona formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. Genç futbolcu bu maçların 3'üne ilk 11'de başlarken 6'sında sonradan oyuna girdi.
La Liga'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Yusuf Demir gol ya da asist katkısı sunamadı.