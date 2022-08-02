Yusuf Yazıcı, Salernitana yolunda

Yeni sezon öncesi Lille'de kalıp kalmayacağı soru işareti olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı hakkında İtalyan basını, Salernitana iddiasını ortaya attı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak CSKA Moskova'da geçiren ve harika bir performans göstermesine rağmen Rus temsilcisi satın alma opsiyonunu kullanmayınca Lille'e geri dönen Yusuf Yazıcı'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

Lille'deki geleceğiyle ilgili Fransız temsilcisinin yeni teknik direktörü Paulo Fonseca'nın alacağı kararın önem taşıdığı Yusuf Yazıcı için İtalya'dan bir transfer iddiası geldi.

Corriere dello sport'tan aktarılan habere göre; Lille, 25 yaşındaki Yusuf Yazıcı için İtalyan ekibi Salernitana ile anlaşmaya varmak üzere. Fonseca'nın takımda istemediği orta saha için iki kulüp arasındaki transfer görüşmeleri devam ediyor.

Lille’in şampiyonluğunda önemli rol aldı

2019-20 sezonununda Trabzonspor'dan 17,5 milyon euro bedelle Lille'e transfer olan milli oyuncu Fransız temsilcisiyle 89 karşılaşmada 16 gol 10 asistlik performans gösterirken 2020-21 sezonunda kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Rus ekibi CSKA Moskova'da tamamlayan Yusuf Yazıcı, lig de forma giydiği 10 maçta 8 gol kaydetti. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro.

Trabzonspor pay alacak

Haberde, Yusuf Yazıcı transferinin bonservisle mi yoksa kiralık mı olacağı yazılmazken, eğer bonservisli şekilde transfer olursa Trabzonspor da bu satıştan pay alacak. Yusuf'u 17.5 milyon euro ücretle Fransız ekibine satan bordo-mavililer, sözleşmeye eklediği maddeye göre sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak.