Petrol
100.25
0.22%
Euro
18.372
0.02%
Dolar
17.9538
0.38%
Altın
1.027
0.73%
Borsa
2668
0.00%
Bitcoin
412.676
-1.13%
BTXN Coin
9.24
-4.93%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Yusuf Yazıcı, Salernitana yolunda

    Yeni sezon öncesi Lille'de kalıp kalmayacağı soru işareti olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı hakkında İtalyan basını, Salernitana iddiasını ortaya attı.
    • 02.08.2022 - 14:49
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 14:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yusuf Yazıcı, Salernitana yolunda

    Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak CSKA Moskova'da geçiren ve harika bir performans göstermesine rağmen Rus temsilcisi satın alma opsiyonunu kullanmayınca Lille'e geri dönen Yusuf Yazıcı'nın geleceği belirsizliğini koruyor.

    Lille'deki geleceğiyle ilgili Fransız temsilcisinin yeni teknik direktörü Paulo Fonseca'nın alacağı kararın önem taşıdığı Yusuf Yazıcı için İtalya'dan bir transfer iddiası geldi.

    Corriere dello sport'tan aktarılan habere göre; Lille, 25 yaşındaki Yusuf Yazıcı için İtalyan ekibi Salernitana ile anlaşmaya varmak üzere. Fonseca'nın takımda istemediği orta saha için iki kulüp arasındaki transfer görüşmeleri devam ediyor.

    Yusuf Yazıcı, Salernitana yolunda #1

    Lille’in şampiyonluğunda önemli rol aldı

    2019-20 sezonununda Trabzonspor'dan 17,5 milyon euro bedelle Lille'e transfer olan milli oyuncu Fransız temsilcisiyle 89 karşılaşmada 16 gol 10 asistlik performans gösterirken 2020-21 sezonunda kazanılan şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.

    Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Rus ekibi CSKA Moskova'da tamamlayan Yusuf Yazıcı, lig de forma giydiği 10 maçta 8 gol kaydetti. Milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro.

    Yusuf Yazıcı, Salernitana yolunda #2

    Trabzonspor pay alacak

    Haberde, Yusuf Yazıcı transferinin bonservisle mi yoksa kiralık mı olacağı yazılmazken, eğer bonservisli şekilde transfer olursa Trabzonspor da bu satıştan pay alacak. Yusuf'u 17.5 milyon euro ücretle Fransız ekibine satan bordo-mavililer, sözleşmeye eklediği maddeye göre sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak.


    İlginizi Çekebilir

    Ankara'da cemevine saldırı: 3 kişi gözaltında
    3. Sayfa

    Ankara'da cemevine saldırı: 3 kişi gözaltında

    Ümraniye’deki işkembecide müşteriye dayak
    3. Sayfa

    Ümraniye’deki işkembecide müşteriye dayak

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir