Yusuf Yazıcı sezon sonu Lille'e dönecek Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı gidecekler listesinde. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da açıkladığı Yusuf Yazıcı süreci, Trabzonspor için büyük oranda netleşti. Ertuğrul Doğan, oyuncu ile anlaşmalarının bittiğine dikkat çekti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, son yaptığı açıklamalarda Yusuf Yazıcı ile anlaşmalarının bittiğini ve birkaç oyuncu ile yolların ayrılacağının netleştiğini ifade etmişti.

İlk olarak Trabzonspor forması ile harikalar yaratan ve astronomik bir bedel ile Fransa ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, an itibarıyla Karadeniz ekibinde gözden çıkarıldı!

Avrupa'da aradığını bulamayan ve Trabzonspor'a kiralık olarak dönen Yusuf, buradaki performansı ile de beklentilerin altında kaldı ve sözleşme uzatma ihtimali rafa kaldırıldı.

Lille şans verebilir

Trabzonspor'daki kiralık sözleşmesinin bitmesi ile Lille'e dönecek olan Yusuf için ihtimaller netleşmeye başladı!

Fransa'da 1 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun, kondisyon durumuna göre kritik bir karar verilecek... Zira Lille yönetimi oyuncuyu satmayı düşündüğü kadar performans almayı da düşünüyor. Bu beklentiden hareketle de Yusuf ya uygun bir bonservis ile satılacak ya da Lille forması ile son bir kez daha Ligue 1'de şansını deneyecek.

23 maçta 6 gol 1 asist

Trabzonspor forması ile bu sezon 23 maça çıkan Yusuf Yazıcı, 931 dakika sahada kaldı ve 6 gol ile 1 asistlik katkı sağladı.