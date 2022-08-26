Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a dönüyor

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, eski yıldızı Yusuf Yazıcı'yı takıma geri kazandırmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, yılın transfer bombasını patlatıyor.

Akşam gazetesinin haberine göre; Bordo-mavililer eski yıldızı Yusuf Yazıcı'yı 1 yıllığına kiraladı. Bordo-mavililer, Fransız Lille kulübüne 300 bin euro kiralama bedeli verecek.

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'u istedi

Burak ve Zeki Çelik'in ayrıldığıyla Lille'de kendini yalnız hisseden yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı'nın; İtalya, Almanya ve Rusya'dan gelen tekliflere rağmen Trabzonspor'u istediği öğrenildi.

Başarılı oyuncunun, Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında bitiyor. Lille, geçtiğimiz sezon Yusuf'u CSKA Moskova'ya kiralamıştı.

Değeri 17 milyon euro

25 yaşındaki oyuncu, Rus ekibinin forması altında çıktığı 10 maçta 8 gol atma başarısı göstermişti. Transfermarkt verilerine göre Yusuf Yazıcı'nın güncel piyasa değeri 17 milyon euro.