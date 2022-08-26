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    Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a dönüyor

    Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a dönüyor

    Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, eski yıldızı Yusuf Yazıcı'yı takıma geri kazandırmaya hazırlanıyor.
    • 26.08.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 10:40
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    Süper Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, yılın transfer bombasını patlatıyor.

    Akşam gazetesinin haberine göre; Bordo-mavililer eski yıldızı Yusuf Yazıcı'yı 1 yıllığına kiraladı. Bordo-mavililer, Fransız Lille kulübüne 300 bin euro kiralama bedeli verecek.

    Yusuf Yazıcı, Trabzonspor a dönüyor #1

    Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'u istedi

    Burak ve Zeki Çelik'in ayrıldığıyla Lille'de kendini yalnız hisseden yıldız futbolcu Yusuf Yazıcı'nın; İtalya, Almanya ve Rusya'dan gelen tekliflere rağmen Trabzonspor'u istediği öğrenildi.

    Başarılı oyuncunun, Fransız ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında bitiyor. Lille, geçtiğimiz sezon Yusuf'u CSKA Moskova'ya kiralamıştı.

    Yusuf Yazıcı, Trabzonspor a dönüyor #2

    Değeri 17 milyon euro

    25 yaşındaki oyuncu, Rus ekibinin forması altında çıktığı 10 maçta 8 gol atma başarısı göstermişti. Transfermarkt verilerine göre Yusuf Yazıcı'nın güncel piyasa değeri 17 milyon euro.

    Yusuf Yazıcı, Trabzonspor a dönüyor #3


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