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    Zamalek'ten Mostafa Mohamed'e ceza

    Zamalek'ten Mostafa Mohamed'e ceza

    Zamalek Kulübü, Galatasaray gitmek için antrenmanlara çıkmayan Mostafa Mohamed'e ceza verileceğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2021 - 12:20
    • Güncelleme : 28.01.2021 - 13:00
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    Onyekuru ve Halil Dervişoğlu transferleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Diagne'yi satıp Mostafa Mohamed'i almayı düşünüyordu.

    Fatih Terim'in, "Transferini istiyorum" diye açık bir şekilde ifade ettiği ve sarı-kırmızılıların görüşme halinde olduğu Mısırlı futbolcu için resmi açıklama geldi.

    Mostafa Mohamed'in takımı Zamalek'in televizyon kanalından yapılan açıklamada, futbolcunun Galatasaray'a gönderilmeyeceği belirtildi.

    Zamalek ten Mostafa Mohamed e ceza #1

    ''DEFTER KAPANDI, CEZA VERİLECEK''

    Zamalek TV'ye konuşan kulüp yöneticisi, ''Saint Etienne ve Galatasaray defterleri kapandı. İdmana gelmeyen Mostafa Mohamed'e ceza verilecek.'' ifadelerini kullandı.

    Zamalek ten Mostafa Mohamed e ceza #2

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