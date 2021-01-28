Zamalek'ten Mostafa Mohamed'e ceza

Zamalek Kulübü, Galatasaray gitmek için antrenmanlara çıkmayan Mostafa Mohamed'e ceza verileceğini açıkladı.

Onyekuru ve Halil Dervişoğlu transferleriyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Diagne'yi satıp Mostafa Mohamed'i almayı düşünüyordu.

Fatih Terim'in, "Transferini istiyorum" diye açık bir şekilde ifade ettiği ve sarı-kırmızılıların görüşme halinde olduğu Mısırlı futbolcu için resmi açıklama geldi.

Mostafa Mohamed'in takımı Zamalek'in televizyon kanalından yapılan açıklamada, futbolcunun Galatasaray'a gönderilmeyeceği belirtildi.

''DEFTER KAPANDI, CEZA VERİLECEK''

Zamalek TV'ye konuşan kulüp yöneticisi, ''Saint Etienne ve Galatasaray defterleri kapandı. İdmana gelmeyen Mostafa Mohamed'e ceza verilecek.'' ifadelerini kullandı.