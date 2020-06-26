Zenit, Babel'i istiyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Hollandalı futbolcu Ryan Babel'e talip çıktı.

Galatasaray, sezon başında transfer ettiği Ryan Babel’i devre arasında Ajax’a kiralamıştı.

Fatih Terim’in yeni sezonda da kadroda düşünmediği Hollandalı futbolcu için yeni teklifler beklenirken, ilk atak Zenit'ten geldi.

ŞARTLAR SORULDU

Rus ekibinin, sarı-kırmızılılarla temas kurarak Babel’le ilgili şartları sorduğu öğrenildi.

Bu sezon Galatasaray'da 19 maça çıkan 33 yaşındaki yıldız, 5 gol attı ve 1 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu devre arasında kiralandığı Ajax'ta ise 9 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

Sezon başı anlaşmaya varılan Babel, 2.5 milyon euro imza parası ve sezonluk 2 milyon euro karşılığında 3 yıllığına Galatasaray'a imza atmıştı.