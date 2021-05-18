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Antalyaspor-Beşiktaş - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 18.05.2021 - 20:45
- Güncelleme : 18.05.2021 - 21:58
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49' Sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Frdey'nin ortasına Amilton arka direkte kafayı vurdu savunma topu uzaklaştırdı.
46' İkinci yarı başladı.
İlk yarı sonucu: Antalyaspor 0-2 Beşiktaş
40' Antalyaspor kaptığı topla hızlı geldi Hakan'ın pasında soly çaprazda topla buluşan Fredy kaleyi düşündü top Utku'da kaldı.
33' Antalyaspor'da sağ kanatta topla buluşan Fredy'nin ortası doğrudan auta gitti.
30' Gol... Antalyaspor 0-2 Beşiktaş (Rosier)
17' Nuri'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Utku yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.
9' Sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında Gökdeniz çaprazdan ceza alanına girdi vuruşunda top yan ağlarda kaldı.
3' Gol... Antalyaspor 0-1 Beşiktaş (Josef)
1' Maç başladı.
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor ile İzmir'de karşı karşıya geliyor.
Siyah-beyazlıların lig şampiyonluğunu ilan ettiği Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başladı.
Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma A Spor'dan canlı ve şifresiz yayınlanıyor.
İLK 11’LER
Antalyaspor: Boffin, Naldo, Nuri, Podolski, Kudriashov, Fredy, Amilton, Gökdeniz, Bünyamin, Hakan (C), Veysel
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Nsakala, Domagoj Vida, Welinton, Valentine Rosier, Necip Uysal, Josef de Souza, Atiba Hutchinson, Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Cyle Larin