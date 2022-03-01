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    Trabzonspor - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, Antalyaspor'u ağırlayacak.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2022 - 10:46
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    Trabzonspor - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk edecek.

    Trabzonspor’un stadında oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmayı A Spor canlı yayınlayacak.

    Ligde 66 puanla en yakın rakibi Konyaspor'un 17 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da rakibini yenerek yoluna devam etmek istiyor.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Trabzonspor'da Hamsik ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor.

    Antalyaspor'da uzun süredir takımdan ayrı olan Harun ve Ufuk'tan başka eksik eksik oyuncu bulunmuyor.

    MUHTEMEL 11’LER

     

    Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Denswil, Hugo, Puchacz, Berat, Bakasetas, Yunus, Djaniny, Kouassi, Koita

    Antalyaspor: Boffin, Floranus, Naldo, Veysel, Güray, Doğukan, Fernando, Fredy, Ndao, Mehmedi, Luiz Adriano


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