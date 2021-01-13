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Beşiktaş-Rizespor maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 13.01.2021 - 08:56
Beşiktaş, ligde 6-0 yendiği Rizespor ile bu kez Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek.
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Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. ATV'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Adem Ljajic ile Gökhan Töre de kadroya dahil edilirken, Domagoj Vida, Valentin Rosier ve Atakan Üner kadroda yer almadı.
Rizespor'da İsmail Köybaşı ve Loic Remy sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak.
Ayrıca ismi henüz açıklanmayan bir futbolcu da koronavirüs nedeniyle kadro dışında olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş
Utku
Dorukhan
Welinton
Montero
Rıdvan
Necip
Mensah
Gökhan
Oğuzhan
N'Koudou
Güven
Rizespor
Gökhan
Talbi
Melnjak
Meriah
Moroziuk
Abdullah Durak
Yasin Pehlivan
Tunay
Samudio
Fernando
Skoda