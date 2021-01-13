Beşiktaş-Rizespor maçının muhtemel 11'leri

Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turu maçında sahasında Rizespor'u konuk edecek.

Beşiktaş, ligde 6-0 yendiği Rizespor ile bu kez Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

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Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. ATV'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Adem Ljajic ile Gökhan Töre de kadroya dahil edilirken, Domagoj Vida, Valentin Rosier ve Atakan Üner kadroda yer almadı.

Rizespor'da İsmail Köybaşı ve Loic Remy sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak.

Ayrıca ismi henüz açıklanmayan bir futbolcu da koronavirüs nedeniyle kadro dışında olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş

Utku

Dorukhan

Welinton

Montero

Rıdvan

Necip

Mensah

Gökhan

Oğuzhan

N'Koudou

Güven

Rizespor

Gökhan

Talbi

Melnjak

Meriah

Moroziuk

Abdullah Durak

Yasin Pehlivan

Tunay

Samudio

Fernando

Skoda