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    Beşiktaş-Rizespor maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, Türkiye Kupası son 16 turu maçında sahasında Rizespor'u konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2021 - 08:56
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    Beşiktaş-Rizespor maçının muhtemel 11'leri

    Beşiktaş, ligde 6-0 yendiği Rizespor ile bu kez Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

    SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

    Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. ATV'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Adem Ljajic ile Gökhan Töre de kadroya dahil edilirken, Domagoj Vida, Valentin Rosier ve Atakan Üner kadroda yer almadı.

    Rizespor'da İsmail Köybaşı ve Loic Remy sakatlığı nedeniyle kadroda olmayacak.

    Ayrıca ismi henüz açıklanmayan bir futbolcu da koronavirüs nedeniyle kadro dışında olacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş

    Utku
    Dorukhan
    Welinton
    Montero
    Rıdvan
    Necip
    Mensah
    Gökhan
    Oğuzhan
    N'Koudou
    Güven

    Rizespor

    Gökhan
    Talbi
    Melnjak
    Meriah
    Moroziuk
    Abdullah Durak
    Yasin Pehlivan
    Tunay
    Samudio
    Fernando
    Skoda

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