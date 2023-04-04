Abdülkadir Ömür, yürekleri ağza getirdi! Trabzonspor'un Ankaragücü ile karşılaştığı maçta Abdülkadir Ömür çok ters bir şekilde düştü ve görenlerin yürekleri ağzına geldi.

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Ankaragücü ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçın henüz ilk dakikalarında korkulan anlar yaşandı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Hüseyin Türkmen'in pasında Abdülkadir Ömür ile Atakan Çankaya hava topuna çıktı. Mücadeleye giren ikiliden Abdülkadir çok ters bir şekilde yere düştü.

Şanssız bir şekilde düştü

Kendini yerde bulan oyuncunun yanına hemen futbolcular koştu. Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük sağlık görevlilerini oyun alanına davet etti.

Bir süre saha içinde tedavi devam ederken 23 yaşındaki futbolcu sedyeyle kenara geldi. Daha sonra kendini iyi hisseden oyuncu yeniden sahaya döndü.

Daha sonra gol attı

Bu pozisyonun ardından ise maçın 23. dakikasında sağdan Markovic'in pasında karşı karşıya topla buluşan Abdülkadir, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)