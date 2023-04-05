Abdülkerim Bardakcı, oyun kenarına sekerek geldi Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Başakşehir karşısında sakatlandı ve yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı.

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray ile Başakşehir, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Gol düellosuna sahne olan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Başakşehir oldu. Böylelikle turuncu-lacivertliler yarı finale yükselerek Ankaragücü'nün rakibi oldu.

Abdülkerim oyundan çıktı

Bu maçın son dakikalarında ise Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, şanssızlık yaşadı. 28 yaşındaki oyuncu, sakatlık geçirerek maçı tamamlayamadı.

Maçta dakikalar 85'i gösterdiğinde sakatlık hissettiğini kenara işaret eden Bardakcı, teknik direktör Okan Buruk tarafından oyundan alındı. Bardakçı'nın yerine iseoyuna Bafetimbi Gomis dahil oldu.