Alanyaspor-Antalyaspor maçının hakemi Arda Kardeşler oldu

Alanyaspor-Antalyaspor maçının hakemi Arda Kardeşler oldu

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Alanyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak olan Türkiye Kupası yarı final 2. maçını Arda Kardeşler'in yöneteceği açıklandı.

Türkiye Kupası yarı final 2. maçında Alanyaspor, 18 Haziran Perşembe günü saat 20.45'te Antalyaspor'u ağırlayacak.

İlk maçı 1-0'lık Alanyaspor üstünlüğüyle sonuçlanan mücadelenin, rövanş mücadelesinin hakemleri ise belli oldu.

ARDA KARDEŞLER YÖNETECEK

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 18 Haziran Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada hakem Arda Kardeşler görev alacak.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve İlker Takpak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.