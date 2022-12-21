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    Alanyaspor, Eyüpspor'u uzatmalarda geçti

    Türkiye Kupası 5. turunda 1. Lig ekibi Eyüpspor'u normal süresi 2-2 uzatmaları 3-2 biten maçta Alanyaspor, adını son 16'ya yazdırdı.
    • 21.12.2022 - 19:43
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    Alanyaspor, Eyüpspor'u uzatmalarda geçti

    Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Alanyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Alanyaspor'un ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Akdeniz ekibi, uzatmalar sonucunda 3-2 kazandı.

    Ahmed Hassan 2 penaltı kaçırdı

    Eyüpspor, 9. dakikada Mete Kaan Demir'in golüyle ilk yarıyı önde kapattı. Alanyaspor'da Ahmed Hassan 54. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı ama 62. dakikada Zinedine Ferhat eşitliği sağladı.

    Ahmed Hassan, 78. dakikada ikinci kez penaltı vuruşundan faydalanamadı ancak 81. dakikada takımını öne geçiren golü attı. Eyüpspor, 86. dakikada Taşkın İlter ile beraberliği sağlayıp maçı uzatmalara taşıdı.

    Alanyaspor, Eyüpspor u uzatmalarda geçti #1

    Alanyaspor, Doumbia'nın golüyle son 16'da

    Alanyaspor, 113. dakikada Idrissa Doumbia'nın kaydettiği golle adını son 16 turuna yazdırdı. Alanyaspor'ün son 16 turundaki rakibi cuma günü çekilecek kuraların ardından belli olacak.

    Alanyaspor, Eyüpspor u uzatmalarda geçti #2

    Alanyaspor, Eyüpspor u uzatmalarda geçti #3

    Alanyaspor, Eyüpspor u uzatmalarda geçti #4


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