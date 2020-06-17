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- Altay ile Abdulkadir Parmak tartıştı
Altay ile Abdulkadir Parmak tartıştı
Dün oynanan derbinin bitiş düdüğünün ardından Altay ile Abdulkadir Parmak arasında tartışma çıktı. Parmak'ın üstüne yürüyen 22 yaşındaki kalecinin "Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz" dediği duyuldu.
- Haber Merkezi
- 17.06.2020 - 12:01
Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
İlk maçı 2-1 kazanan bordo-mavililer, Kadıköy'den de 3-1 galip ayrılınca adını finale yazdıran taraf oldu.
Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte saha bir anda karışırken, Altay Bayındır ile Abdulkadir Parmak arasında kavga çıktığı görüldü.
SEN NE KONUŞUYORSUN TERBİYESİZ
Bilinmeyen bir nedenden ötürü yaşanan tartışma sırasında Parmak'ın üstüne yürüyen 22 yaşındaki kalecinin, "Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz" dediği duyuldu.
Daha sonra ikilinin arasına giren futbolcular, tartışmanın büyümesini önledi.