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Altay ile Abdulkadir Parmak tartıştı

Altay ile Abdulkadir Parmak tartıştı

Dün oynanan derbinin bitiş düdüğünün ardından Altay ile Abdulkadir Parmak arasında tartışma çıktı. Parmak'ın üstüne yürüyen 22 yaşındaki kalecinin "Sen ne konuşuyorsun terbiyesiz" dediği duyuldu.