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Antalyaspor, Manisa FK karşısında tek golle kazandı
Türkiye Kupası 5. turunda 1. Lig ekibi Manisa FK'yı 1-0 yenen Antalyaspor, adını son 16'ya yazdırdı.
- 20.12.2022 - 19:11
Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Nuri Şahin'in yönetimindeki Antalyaspor ile Levent Eriş'in ekibi Manisa FK karşı karşıya geldi. Antalya'nın ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Akdeniz ekibi 1-0 kazandı.
Antalya, Wright ile turladı
Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Karşılaşmada eşitliği bozan ev sahibi taraf oldu. 77. dakikada Haji Wright'ın penaltıdan kaydettiği golle Antalyaspor 1-0 öne geçti.
Kalan bölümde skor değişmedi ve Nuri Şahin'in ekibi adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.
Kura 23 Aralık Cuma günü çekilecek
Manisa FK 5. turda turnuvaya veda etmiş oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.