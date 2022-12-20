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    Antalyaspor, Manisa FK karşısında tek golle kazandı

    Türkiye Kupası 5. turunda 1. Lig ekibi Manisa FK'yı 1-0 yenen Antalyaspor, adını son 16'ya yazdırdı.
    • 20.12.2022 - 19:11
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    Antalyaspor, Manisa FK karşısında tek golle kazandı

    Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Nuri Şahin'in yönetimindeki Antalyaspor ile Levent Eriş'in ekibi Manisa FK karşı karşıya geldi. Antalya'nın ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi Akdeniz ekibi 1-0 kazandı.

    Antalya, Wright ile turladı

    Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. Karşılaşmada eşitliği bozan ev sahibi taraf oldu. 77. dakikada Haji Wright'ın penaltıdan kaydettiği golle Antalyaspor 1-0 öne geçti.

    Kalan bölümde skor değişmedi ve Nuri Şahin'in ekibi adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

    Antalyaspor, Manisa FK karşısında tek golle kazandı #1

    Kura 23 Aralık Cuma günü çekilecek

    Manisa FK 5. turda turnuvaya veda etmiş oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.

    Antalyaspor, Manisa FK karşısında tek golle kazandı #2

    Antalyaspor, Manisa FK karşısında tek golle kazandı #3

    Antalyaspor, Manisa FK karşısında tek golle kazandı #4


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