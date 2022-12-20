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    Başakşehir, Göztepe'yi yenerek tur atladı

    Türkiye Kupası 5. turunda 1. Lig ekibi Göztepe'yi 3-1 yenen Başakşehir, adını son 16'ya yazdırdı.
    • 20.12.2022 - 20:58
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    Başakşehir, Göztepe'yi yenerek tur atladı

    Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Emre Belözoğlu'nun yönetimindeki Başakşehir ile Ekrem Dağ'ın ekibi Göztepe karşı karşıya geldi.

    Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 3-1 kazandı.

    Başakşehir üç golle kazandı

    Karşılaşmada goller; 21 ve 24. dakikalarda Serdar Gürler, 37. dakikada ise Stefano Okaka'dan geldi. Konuk ekip Göztepe'nin tek golü ise 73. dakikada İzzet Furkan'ın ayağından geldi.

    Başakşehir, Göztepe yi yenerek tur atladı #1

    İstanbul ekibi tur atladı

    Bu sonuçla birlikte son 16 turuna yükselen taraf Başakşehir olurken Göztepe, Türkiye Kupası'na 5. turda veda etmiş oldu.

    Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.

    Başakşehir, Göztepe yi yenerek tur atladı #2

    Başakşehir, Göztepe yi yenerek tur atladı #3

    Başakşehir, Göztepe yi yenerek tur atladı #4


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