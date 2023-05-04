Başakşehir son dakika golüyle Ankaragücü'nü yendi Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Başakşehir, bulduğu son dakika golüyle Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Türkiye Kupası yarı final müsabakalarıyla devam ediyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ile Tolunay Kafkas’ın ekibi Ankaragücü, hakem Zorbay Küçük yönetiminde Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Bu kupa mücadelesi ev sahibi Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Joao Figueiredo kaydetti.

Touba kırmızı kart gördü

Ev sahibi ekipte Ahmed Touba, 42. dakikada Milson'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Ayrıca, Başakşehir'de yardımcı antrenör Selçuk Şahin itirazları sebebiyle kırmızı kart gördü.

Başakşehir'in Daniel Aleksic ile 2. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İkinci maç Ankara'da

İki maç eleme usulüne göre oynanan bu turda rövanş mücadelesi Ankaragücü’nin ev sahipliğinde Ankara Erymaan Stadyumu’nda oynanacak. TFF tarafından yapılan açıklamada 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinden birinde yapılacağı duyuruldu.

Süper Lig’in 33. haftasında Başakşehir deplasmanda Galatasaray’la karşılaşacak. Ankaragücü ise Trabzonspor’a konuk olacak.