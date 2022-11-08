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    Berkan Kutlu: Kolay günler geçirmedim

    Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, 2-1 kazandıkları Ofspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • 08.11.2022 - 23:49
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    Berkan Kutlu: Kolay günler geçirmedim

    Türkiye Kupası 4. Turu'nda Galatasaray ile Ofspor karşı karşıya geldi.

    Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı. Galatasaray, bu sonuçla Türkiye Kupası'nda 5. Tur'a yükseldi.

    Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Ofspor maçı sonrası konuştu.

    "Kazandığımız ve tur atladığımız için mutluyuz"

    Berkan Kutlu, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Zorlu, çok pozisyona girdiğimiz ve atamadığımız bir maç oldu. Kazandığımız ve tur atladığımız için mutluyuz." dedi.

    Berkan Kutlu: Kolay günler geçirmedim #1

    "Kolay günler geçirmedim"

    Kolay günler geçirmediğini söyleyen Berkan, "İlk golüm için çok mutluyum, çok önemliydi. Kolay günler geçirmedim. Bu golü atmak benim için çok değerli. Aileme armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.

    Berkan Kutlu: Kolay günler geçirmedim #2

    "Gol sevincim olan hayat koçum Tayfun Ağabey ve Kobe Bryant içindi"

    Berkan Kutlu ayrıca, "Gol sevincim olan hayat koçum Tayfun Ağabey ve Kobe Bryant içindi. Hayatta bana ilham ve yardımcı olan iki kişiye armağan ederim gollerimi. Alanyaspor'da da böyleydi." açıklamasını yaptı.

    Berkan Kutlu: Kolay günler geçirmedim #3


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