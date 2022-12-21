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    Beşiktaş, geriden gelerek kazandı

    Beşiktaş, geriden gelerek kazandı

    Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Şanlıurfaspor'u ağırlayan Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçta rakibini 4-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.
    • 21.12.2022 - 22:51
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 23:03
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    Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş ile Kemal Tosun'un ekibi Şanlıurfaspor, hakem Burak Pakkan yönetiminde Dolmabahçe'de karşı karşıya geldi.

    Mücadeleyi Beşiktaş 2-0 geriye düşmesine rağmen, 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.

    Beşiktaş geri döndü

    Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 67. ve 69. dakikalarda Cenk Tosun, 73. dakikada Kevin N'Koudou ve 85. dakikada Wout Weghorst attı. Şanlıurfaspor'un golleri ise 9. ve 15. dakikalarda Kemal Rüzgar'dan geldi.

    Beşiktaş, geriden gelerek kazandı #1

    Son 16'ya kaldılar

    Bu sonucun ardından Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükseldi. Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.

    Şenol Güneş'in ekibi Beşiktaş, Süper Lig'de Dünya Kupası arası sonrası ilk maçta Gaziantep FK'ya konuk olacak.

    Beşiktaş, geriden gelerek kazandı #2

    Beşiktaş, geriden gelerek kazandı #3

    Beşiktaş, geriden gelerek kazandı #4

    Beşiktaş, geriden gelerek kazandı #5


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