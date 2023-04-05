Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında kırmızı kart gördü

Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede ilk yarının son dakikalarında bir gerginlik yaşandı ve Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Hakeme sert tepki gösterdi
38. dakikada gelişen Galatasaray atağında sarı-kırmızılar korner kazanırken bu anlarda Emre Belözoğlu hakem Kadir Sağlam'a sert bir şekilde tepki gösterdi.
Galatasaray'ın kazandığı taç atışını kendilerinin kullanmaları gerektiğini kaydeden Belözoğlu, önce sarı kart gördü.
Kırmızı kartla ihraç edildi
Öfkesi dinmeyen Emre Belözoğlu, itirazlarını sürdürürken 4. hakemin uyarısının ardından Kadir Sağlam tarafından kırmızı kartla ihraç edildi.
Kırmızı kart sonrası adeta çılgına dönen Belözoğlu bir süre daha tepki gösterirken yardımcısı Selçuk Şahin tarafından güçlükle sakinleştirildi.
(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)