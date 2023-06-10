Emre Belözoğlu: İnşallah kazanan taraf biz oluruz Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa kupalarına gitmek istediklerini söyledi.

Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Bu mücadele öncesinde turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Takımımızı tekrar Avrupa kupalarına götürmek istiyoruz"

Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa'ya gitmek istediklerini söyleyen Emre Belözoğlu şunları söyledi:

"Önemli işler başardık. Takımımızı tekrar Avrupa kupalarına götürmek istiyoruz. Rakibimiz çok değerli bir kulüp. Benim için her zaman farklı bir yerde olan camia. Yarın keyifli bir maç olacak. İnşallah kazanan taraf biz oluruz."

"Rakibimize çok büyük saygı duyuyoruz"

Zorlu bir maç beklediğini belirten genç teknik adam şu değerlendirmeyi yaptı: