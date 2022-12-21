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    Fatih Karagümrük, Uşakspor'u üç golle geçti

    Türkiye Kupası 5. turunda 2. Lig ekibi Uşakspor'u 3-0 yenen Fatih Karagümrük, adını son 16'ya yazdırdı.
    • 21.12.2022 - 17:03
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    Fatih Karagümrük, Uşakspor'u üç golle geçti

    Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Uşakspor ile karşı karşıya geldi.

    Esenler Erokspor Stadyumu'ndaki maçı Fatih Karagümrük, 3-0'lık skorla kazandı.

    Karagümrük, 3 golle turladı

    Mücadelede İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Jean Kouassi, 71. dakikada Ebrima Colley ve 85. dakikada Colin Kazım Richards attı.

    Fatih Karagümrük, Uşakspor u üç golle geçti #1

    Son 16 turuna kaldılar

    Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Uşakspor ise kupaya veda etti.

    Fatih Karagümrük'ün son 16 turundaki rakibi cuma günü çekilecek kuraların ardından belli olacak.

    Fatih Karagümrük, Uşakspor u üç golle geçti #2


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