Fenerbahçe, Başakşehir finaline yeni sezon formasıyla çıkıyor

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.
İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak final öncesinde sarı-lacivertli takım mücadeleye yeni sezon formasıyla çıkacağını duyurdu.
Fenerbahçe'nin yeni sezon formasında 5 yıldız olması bekleniyor.
"Biricik Çubuklumuz, Türkiye Kupası final maçımızda milyonlarla kavuşacak"
Sarı-lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol Takımımız bugün Ziraat Türkiye Kupası final maçında 2023-24 yeni sezon formalarımızla sahada yerini alacak; Biricik Çubuklumuz, Türkiye Kupası final maçımızda milyonlarla kavuşacak!"