Fenerbahçe ile Başakşehir'in Türkiye Kupası göndermeleri Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde karşılaşacağı Başakşehir'in kendisi için yaptığı kedi videolu paylaşıma, aynı şekilde karşılık verdi.

Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Başakşehir, rövanş mücadelesinde rakibiyle 2-2 berabere kalarak finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. 59. kez yapılacak olan finalde Fenerbahçe ile Başakşehir, 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te 1. Lig ekibi Göztepe'nin maçlarını oynadığı İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım da paylaşım yaptı Bu dev final maçı öncesinde Başakşehir, Fenerbahçe'ye gönderme yaptığı bir video paylaşırken sarı-lacivertlilerden cevap gecikmedi. Turuncu-lacivertliler, Fenerbahçe'ye gönderme yaptığı paylaşımda kedi videosu kullanırken, sarı-lacivertliler de aynı şekilde cevap verdi. Fenerbahçe'nin paylaşımı kısa sürede yüzlerce etkileşim aldı.