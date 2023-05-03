Fenerbahçe ile Sivasspor yenişemedi Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile Sivasspor golsüz berabere kaldı

Türkiye Kupası yarı final müsabakalarıyla devam ediyor.

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile Jorge Jesus’un ekibi Fenerbahçe, hakem Atilla Karaoğlan yönetiminde Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Gol sesi çıkmadı

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’nin 3-1 kazandığı maçın rövanşı niteliğinde olan bu mücadelede kazanan çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

Rövanş maçı Kadıköy'de

İki maç eleme usulüne göre oynanan bu turda rövanş mücadelesi Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak. TFF tarafından yapılan açıklamada 23, 24 veya 25 Mayıs tarihlerinden birinde yapılacağı duyuruldu.

Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak. Fenerbahçe ise Giresunspor'a konuk olacak.