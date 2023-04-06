Fenerbahçe - Kayserispor maçının ilk 11'leri Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırlıyor.

Türkiye Kupası çeyrek final turunda Fenerbahçe, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi Sevilla'ya elenen ve yoluna Süper Lig ile Türkiye Kupası kulvarlarında devam eden Fenerbahçe, çeyrek final turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve yarı finale çıkmayı hedefliyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Emre Mor, Rossi, Valencia, Serdar Dursun

Kayserispor: Cenk, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Hosseini, Ackah, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam, Gavranovic