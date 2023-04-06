Fenerbahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Türkiye Kupası çeyrek final turunda Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi Sevilla'ya elenen ve yoluna Spor Toto Süper Lig ile Türkiye Kupası kulvarlarında devam eden Fenerbahçe, çeyrek final turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve yarı finale çıkmayı hedefliyor.

Eksikler

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde maçta forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Arda, Zajc, Emre, Valencia, Pedro

Kayserispor: Bilal, Kolovetsios, Gökhan Sazdağı, Lionel Carole, Arif, Cardoso, Emrah, Mane, Bensah, Ackah, Thiam