Fenerbahçe - Sivasspor - CANLI SKOR Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe, Sivasspor'u konuk ediyor.

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8' Szalai'nin uzun pasında savunma arkasında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunu savunma çizgiden çıkardı.

7' Hızlı gelişen Sivasspor hücumunda Charilaos Charisis, sol kanattaki Saiz'i görmek istedi ancak top, Saiz için çok hızlı.

3' Orta alanda rakibinden sıyrılmak isteyen Zajc, Charilaos Charisis'in müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

1' Maç başladı.

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlıyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan müsabaka saat 20.30'da başladı. Hakem Volkan Bayarslan'ın yönettiği karşılaşmayı A Spor canlı yayınlıyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Ulvestad, Charisis, Saiz, Gradel, James