Fenerbahçe - Sivasspor maçının ilk 11'leri

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği karşılaşmayı A Spor canlı yayınlayacak.
Fenerbahçe, kupada sırasıyla İstanbulspor, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u eleyerek adını yarı finale yazdırmıştı.
Sarı-lacivertliler, yarı final ilk maçında deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık 2 uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Arda, İrfan Can Kahveci, Valencia, Batshuayi
Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Cofie, Ulvestad, Charisis, Saiz, Gradel, James