Fenerbahçe-Trabzonspor maçına doğru

Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. İki takım arasında oynanan ilk maçı, bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.

Süper Lig'de 27. hafta maçları Sivasspor-Denizlispor dışında tamamlandı.

Haftayı galibiyetle kapatan Fenerbahçe ile Trabzonspor'da tüm gözler yarın oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çevrildi.

İlk karşılaşmayı 2-1 kazanan bordo-mavililer, rakibine yenilmezse turu geçen taraf olacak.

Ev sahibi Fenerbahçe ise 1-0 ya da 2 farklı skorla kazanırsa adını finale yazdıracak.

SOSA BELİRSİZ

Konuk ekip Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Jose Sosa'nın derbide oynayıp oynayamayacağı belirsizliğini koruyor. Lig maçında sonradan oyuna dahil olan Ndiaye'nin ise 11'e döneceği belirtildi.

Diğer taraftan Göztepe karşılaşmasında sakatlanan ve sedyeyle sahayı terk eden Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi. Sağlık ekibi ile görüşen ve iyi olduğunu söyleyen Ömür, kupa maçında forma giymek istediğini söyledi.

Kart cezalısı Guilherme ise bu mücadelede forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE'DE OZAN VE KRUSE YOK

Sarı-lacivertlilerde ise kırmızı kart cezalısı Ozan Tufan ile sakat olan Kruse derbide oynayamayacak.

Yarın saat 20.45'te başlayacak olan dev karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.