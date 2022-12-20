Petrol
79.8
0.00%
Euro
19.8189
0.18%
Dolar
18.6558
0.03%
Altın
1.09
1.75%
Borsa
5419
0.00%
Bitcoin
321.222
1.78%
BTXN Coin
7.98
6.40%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C
    Fenerbahçe, üç golle turladı

    Fenerbahçe, üç golle turladı

    Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.
    • 20.12.2022 - 22:55
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 22:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ile Fatih Tekke'nin ekibi İstanbulspor, hakem Volkan Bayarslan yönetiminde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

    Mücadeleyi Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

    King, 1 gol 2 asistle yıldızlaştı

    Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Joshua King, 34. ve 54. dakikalarda Michy Batshuayi attı. Bu gollerin asistini ise ilk golü atan King yaptı.

    İstanbulspor'un tek golü ise 90+3. dakikada Jetmir Topalli'den geldi.

    Fenerbahçe, üç golle turladı #1

    Fenerbahçe son 16'da

    Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükseldi. Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.

    Fenerbahçe, üç golle turladı #2

    Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaşacak

    Jorge Jesus'un ekibi, Süper Lig'de Dünya Kupası arası sonrası ilk maçta Trabzonspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

    Fenerbahçe, üç golle turladı #3

    Fenerbahçe, üç golle turladı #4

    Fenerbahçe, üç golle turladı #5

    Fenerbahçe, üç golle turladı #6


    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    'Rusya - Ukrayna Savaşı devam edecek'
    Dünya

    'Rusya - Ukrayna Savaşı devam edecek'

    Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı heyecan yarattı! Ferit geri dönecek mi?
    Medya

    Yalı Çapkını 14. bölüm fragmanı heyecan yarattı! Ferit geri dönecek mi?

    Görüş Bildir