Fenerbahçe, üç golle turladı

Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe, rakibini 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ile Fatih Tekke'nin ekibi İstanbulspor, hakem Volkan Bayarslan yönetiminde Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.

King, 1 gol 2 asistle yıldızlaştı

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Joshua King, 34. ve 54. dakikalarda Michy Batshuayi attı. Bu gollerin asistini ise ilk golü atan King yaptı.

İstanbulspor'un tek golü ise 90+3. dakikada Jetmir Topalli'den geldi.

Fenerbahçe son 16'da

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükseldi. Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.

Fenerbahçe, Trabzonspor ile karşılaşacak

Jorge Jesus'un ekibi, Süper Lig'de Dünya Kupası arası sonrası ilk maçta Trabzonspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.