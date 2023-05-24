Fenerbahçe'de Emre Mor, Sivasspor karşısında kadroya alınmadı Fenerbahçeli Emre Mor'un Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Sivasspor maçının kadrosunda yer almaması dikkat çekti.

Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Fenerbahçe ile Sivasspor finale kalabilmek için karşı karşıya geldi.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede gösterdiği başarılı performansla taraftarlar tarafından beğenilen Emre Mor'un Sivasspor karşısında maç kadrosunda yer almaması dikkatlerden kaçmadı.

Maç kadrosuna alınmadı

Jorge Jesus'un sezon boyunca hamle oyuncusu olarak şans verdiği Emre Mor, forma bulduğu maçları iyi değerlendirmiş ve maça etki eden performans göstermişti.

Buna rağmen Emre Mor'un Türkiye Kupası yarı final rövanşındaki Fenerbahçe-Sivasspor maçının kadrosuna alınmaması göze çarptı.

Sakatlık veya cezası bulunmuyor

Emre Mor'un Sivasspor maçının kadrosuna alınmamasının teknik ekibin kararı olduğu öğrenilirken, sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla futbolcunun kritik maçın kafilesinde yer almamasına anlam veremedi.

Sakatlık veya cezası bulunmayan 25 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 39 maça çıktı. Emre Mor bu maçlarda 6 gol ve 3 asistlik katkı verdi.