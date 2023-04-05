Galatasaray - Başakşehir maçının ilk 11'leri

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşılaşacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Özgür Yankaya oldu.
İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Mertens, Zaniolo, Kerem, Icardi
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Biglia, Szysz, Figueiredo, Serdar