Galatasaray - Başakşehir maçının ilk 11'leri Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, sahasında Başakşehir ile karşılaşacak.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşma, A Spor'dan yayınlanacak. Mücadelenin VAR hakemi ise Özgür Yankaya oldu.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan maçı Galatasaray, 7-0 kazanmıştı.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Torreira, Mertens, Zaniolo, Kerem, Icardi

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Mahmut, Aleksic, Biglia, Szysz, Figueiredo, Serdar