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    Galatasaray - Keçiörengücü maçının ilk 11'leri

    Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray, sahasında 1.Lig ekibi Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
    • 22.12.2022 - 19:53
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 21:08
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    Galatasaray - Keçiörengücü maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Katar'da Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçına, Türkiye Kupası 5. eleme turunda bugün konuk edeceği Keçiörengücü karşısında çıkacak.

    Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, A Spor'dan yayınlanacak.

    İlk 11'ler

    Galatasaray: Muslera, Dubois, Emin, Nelsson, Van Aanholt, Torreira, Berkan, Rashica, Mata, Barış, Seferovic

    Keçiörengücü: Boran, Erhan, Batuhan, Haşim, Muharrem, Mikail, Abdullah, Bekir, Olawoyin, Camara, Babei


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