- Haberler
- Türkiye Kupası Haberleri
- Galatasaray - Keçiörengücü maçının ilk 11'leri
Galatasaray - Keçiörengücü maçının ilk 11'leri
Türkiye Kupası 5. turunda Galatasaray, sahasında 1.Lig ekibi Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
- 22.12.2022 - 19:53
- Güncelleme : 22.12.2022 - 21:08
Galatasaray, Katar'da Arjantin'in şampiyonluğuyla sona eren 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından ilk maçına, Türkiye Kupası 5. eleme turunda bugün konuk edeceği Keçiörengücü karşısında çıkacak.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele, A Spor'dan yayınlanacak.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Dubois, Emin, Nelsson, Van Aanholt, Torreira, Berkan, Rashica, Mata, Barış, Seferovic
Keçiörengücü: Boran, Erhan, Batuhan, Haşim, Muharrem, Mikail, Abdullah, Bekir, Olawoyin, Camara, Babei