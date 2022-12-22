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    Galatasaray, Keçiörengücü'nü tek golle geçti

    Galatasaray, Keçiörengücü'nü tek golle geçti

    Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Keçiörengücü'nü ağırlayan Galatasaray, rakibini 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
    • 22.12.2022 - 22:58
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 23:41
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    Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Taner Taşkın'ın ekibi Keçiörengücü, hakem Çağdaş Altay yönetiminde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

    Mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

    Galibiyet golünü Gomis kaydetti

    Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun asistinde Bafetimbi Gomis attı. Mücadelenin 41. dakikasında İsviçreli futbolcu Haris Seferovic ise penaltı vuruşundan yararlanamadı.

    Galatasaray, Keçiörengücü nü tek golle geçti #1

    Galatasaray son 16'ya kaldı

    Bu sonucun ardından Galatasaray, Türkiye Kupası'nda son 16'ya yükseldi. Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri yarın belli olacak.

    Okan Buruk'in ekibi Galatasaray, Süper Lig'de Dünya Kupası arası sonrası ilk maçta İstanbulspor'u konuk edecek.

    Galatasaray, Keçiörengücü nü tek golle geçti #2

    Galatasaray, Keçiörengücü nü tek golle geçti #3

    Galatasaray, Keçiörengücü nü tek golle geçti #4


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