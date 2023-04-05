Galatasaray'ın Başakşehir karşısında penaltı beklediği an

çeyrek final maçında Galatasaray, Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede ilk yarının son dakikalarında sarı-kırmızılılar, bekledi.

Kadir Sağlam, pozisyonu devam ettirdi

Maçın 45+8. dakikasında Abdülkerim'in rakip ceza sahasına gönderdiği topu Icardi indirdi. Bu top Ömer Ali'ye çarptı.

Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyonda topun Ömer Ali'nin eline geldiği yönünde itirazda bulundu. Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar, hakem Kadir Sağlam'ın devam kararına tepki gösterdi.

Galatasaray'ın Başakşehir karşısında penaltı beklediği an
Galatasaray'ın Başakşehir karşısında penaltı beklediği an

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)