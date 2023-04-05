Galatasaray'ın Başakşehir karşısında penaltı beklediği an

Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede ilk yarının son dakikalarında sarı-kırmızılılar, penaltı bekledi.
Kadir Sağlam, pozisyonu devam ettirdi
Maçın 45+8. dakikasında Abdülkerim'in rakip ceza sahasına gönderdiği topu Icardi indirdi. Bu top Ömer Ali'ye çarptı.
Galatasaraylı futbolcular, bu pozisyonda topun Ömer Ali'nin eline geldiği yönünde itirazda bulundu. Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar, hakem Kadir Sağlam'ın devam kararına tepki gösterdi.
(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)