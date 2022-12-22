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Gaziantep FK, Boluspor karşısında turladı
Türkiye Kupası 5. turunda TFF 1. Lig ekibi Boluspor'u 3-1 yenen Gaziantep FK, adını son 16'ya yazdırdı.
- 22.12.2022 - 19:00
Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmasında Erol Bulut'un yönetimindeki Gaziantep FK ile Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor karşı karşıya geldi.
Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 3-1 kazandı.
Gaziantep FK 3 golle turladı
Galibiyet golleri; 42. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim, 66. dakikada Ertuğrul Ersoy'un ve 90+3'te Lazar Markovic'in ayağından geldi. Konuk ekip Boluspor'un ise tek golü 87. dakikada Dejvi Bregu'nun ayağından geldi.
Son 16 turuna yükseldiler
Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdıran taraf olurken, Boluspor turnuvaya 5. turda veda etti. Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri 23 Aralık Cuma günü belli olacak.