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    Haris Seferovic, Galatasaray formasıyla ikinci golünü attı

    Haris Seferovic, Galatasaray formasıyla ikinci golünü attı

    Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı İsviçreli golcü Haris Seferovic, Ofspor'a attığı golle birlikte Türkiye Kupası'nda ikinci golünü kaydetti.
    • 08.11.2022 - 23:26
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 00:11
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    Türkiye Kupası 4. Turu'nda Galatasaray ile Ofspor karşı karşıya geldi.

    Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı. Galatasaray, bu sonuçla Türkiye Kupası'nda 5. Tur'a yükseldi

    Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Haris Seferovic, sarı-kırmızılı formayla ikinci golünü de Türkiye Kupası'nda kaydetti.

    Dubois'nın asisti ile golü buldu

    Sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Dubois'nın ortasında, İsviçreli futbolcu Seferovic, sol çaprazda göğsüyle kontrol ettiği topu sert bir vuruşla ağlarla buluşturdu.

    Haris Seferovic, Galatasaray formasıyla ikinci golünü attı #1

    İlk golünü Kastamonuspor'a atmıştı

    Ofspor karşısında takımının birinci golünü atan Seferovic, kupanın 3. turundaki Kastamonuspor karşılaşmasında da bir kez fileleri havalandırmıştı.

    Haris Seferovic, Galatasaray formasıyla ikinci golünü attı #2

    Galatasaray'ın İsviçreli golcüsü Haris Seferovic, 2-1 kazandıkları Ofspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

    "En önemlisi kazanmaktı"

    Kazanıp tur atladıkları için mutlu olduklarını belirten Seferovic maçın zor geçtiğini belirterek, "En önemlisi kazanmaktı. Zor olduğunu kabul etmek lazım. Farklılıklar vardı takım içerisinde. Bu da herhalde işimizi zorlaştırdı. Sonunda kazandığımız için mutluyuz." diye konuştu.

    Haris Seferovic, Galatasaray formasıyla ikinci golünü attı #3

    "Ben her zaman buradayım"

    Galatasaray kadrosunda 3 yetenekli forvet olarak görev yaptıklarını ancak tercihin hocaya ait olduğunu belirten golcü oyuncu, "Hoca karar veriyor, 3 iyi forvetiz. Ben her zaman buradayım. Bu mücadelenin olması güzel bir şey. Ben sürekli kendimi geliştirmeye, en iyisini yapmaya çalışıyorum." diyerek açıklamalarını noktaladı.


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