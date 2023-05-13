Jorge Jesus: Kupa orucunu bozmanın eşiğindeyiz Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Instagram hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda şampiyonluk hedefi ile sezona devam eden Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Instagram hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Yaptığı paylaşımda idmandan görüntülere yer veren Jesus açıklamada, "Çalışmaya devam. 8 yıllık kupa orucunu bozmanın eşiğine geldik." ifadelerini kullandı.

Türkiye Kupası'nda dönüm noktası

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 5 puan arkasında ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda ise yarı final ilk maçında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalmıştı.