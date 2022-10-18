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    Kastamonuspor, Galatasaray maçı için umutlu

    Kastamonuspor, Galatasaray maçı için umutlu

    Kastamonuspor Teknik Direktörü Metin Akpunar, Galatasaray maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.
    • 18.10.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 14:27
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    Türkiye Kupası'na 3. turdan başlayacak Galatasaray, 19 Ekim Çarşamba günü Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek..

    Mücadele öncesi rakip takım teknik direktörü Metin Akpunar, açıklamalarda bulundu.

    "Turu geçmek istiyoruz"

    47 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray eksikleri ve zaafları olan bir takım, son zamanlarda iyi bir uyum yakaladık. Bu zaafları kullanarak Allah'ın izniyle turu geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Kastamonuspor 14. sırada yer alıyor.

    Kastamonuspor, Galatasaray maçı için umutlu #1

    Biletlere yoğun ilgi

    Öte yandan 3. tur maçının biletleri tükenmek üzere. Şu ana kadar 47 bin kişilik baraj aşılırken, bugün içerisinde 48 bin 861 biletin tamamının tükenmesi bekleniyor. Bilet fiyatları ise tribün kategorisine göre 70 ile 800 TL arasında değişiyor.

    Kastamonu ile kupada oynanacak maçın hazırlıklarını bu akşam Florya'da yapılacak antrenmanla bitirecek olan Galatasaray'da, sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

    Kastamonuspor, Galatasaray maçı için umutlu #2


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