Kayserispor, Fenerbahçe'nin golünde el itirazı yaptı Fenerbahçe'nin Emre Mor ile bulduğu ilk golün asistini yapan Valencia'nın topu elle kontrol ettiği iddia edildi.

Türkiye Kupası'nın çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Kayserispor, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Bu mücadelede sarı-lacivertlilerin 8. dakikada bulduğu golde el itirazları yapıldı.

Valencia, gelen ortayı kontrol edip Emre Mor'a aktardı. Emre Mor, tek vuruşla topu ağlara gönderdi.

Gol kararı verildi

Kayserisporlu oyuncular, bu pozisyonda Valencia'nın topu 'el' ile kontrol ettiği yönünde itirazda bulundu.

Maçın hakemi Volkan Bayarslan, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'dan onay gelmesi üzerine gol kararı verdi. Fenerbahçe'nin bulduğu bu gol sosyal medyada tartışma yaratırken, IFAB'ın kurallarına göre golün geçerli olması doğru olarak kabul edildi.

(Görüntüler A Spor'dan alınmıştır.)